В Кремле ответили на вопрос о вывозе россиян с Кубы

Песков назвал ситуацию с топливом на Кубе критической

В Кремле ответили на вопрос о положении дел с вывозом с Кубы российских туристов в связи с нехваткой в стране топлива из-за фактической нефтяной блокады, инициированной властями США. Ситуация на острове «действительно критическая», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивные контакты с нашими кубинскими друзьями», — сказал Песков, подчеркнув, что «удушающие приемы со стороны США» приносят Кубе «много трудностей».

Ситуация с топливом на Кубе ухудшилась и продолжает усугубляться после проведенной США 3 января военной операции в Венесуэле по захвату ее президента Николаса Мадуро. Каракас был одним из основных поставщиков нефти Гаване. Вашингтон не только добился прекращения экспорта в этом направлении, но и грозит санкциями другим странам, которые будет продавать Кубе углеводороды. Президент США Дональд Трамп на фоне этого предупреждает страну о крахе.

Согласно данным, которые приводит агентство, на Кубе сейчас находятся около четырех тысяч организованных туристов из РФ. Ситуацию с их возвращением туроператоры называют стабильной.