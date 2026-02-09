Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:27, 9 февраля 2026Экономика

В Кремле ответили на вопрос о вывозе россиян с Кубы

Песков назвал ситуацию с топливом на Кубе критической
Дмитрий Воронин

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В Кремле ответили на вопрос о положении дел с вывозом с Кубы российских туристов в связи с нехваткой в стране топлива из-за фактической нефтяной блокады, инициированной властями США. Ситуация на острове «действительно критическая», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивные контакты с нашими кубинскими друзьями», — сказал Песков, подчеркнув, что «удушающие приемы со стороны США» приносят Кубе «много трудностей».

Ситуация с топливом на Кубе ухудшилась и продолжает усугубляться после проведенной США 3 января военной операции в Венесуэле по захвату ее президента Николаса Мадуро. Каракас был одним из основных поставщиков нефти Гаване. Вашингтон не только добился прекращения экспорта в этом направлении, но и грозит санкциями другим странам, которые будет продавать Кубе углеводороды. Президент США Дональд Трамп на фоне этого предупреждает страну о крахе.

Согласно данным, которые приводит агентство, на Кубе сейчас находятся около четырех тысяч организованных туристов из РФ. Ситуацию с их возвращением туроператоры называют стабильной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    АвтоВАЗ планирует увеличить продажи в Белоруссии

    Зеленский утвердил предоставление вида на жительство иностранным военным

    Два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе

    Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения в Москве

    На Украине признали ухудшение позиций ВСУ

    Раскрыты подробности об угрожавших взорвать «Москва-Сити»

    Спецпредставитель Путина обратился к премьеру Британии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok