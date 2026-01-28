Реклама

Трамп предрек крах одной стране

Трамп заявил, что Куба очень близка к краху
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bonnie Cash / Pool via CNP / Globallookpress.com

Кубу в скором времени ждет крах на фоне прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его цитирует Reuters.

Он отметил, что Венесуэла в последнее время не поставляла Кубе деньги и нефть, поэтому страна находится на грани краха.

Ранее американский лидер заявил, что Куба находится в «очень плохом» состоянии и никто не может точно сказать, что произойдет с ее экономикой в будущем. Как сообщала газета Politico, Вашингтон изучает новые меры давления на власти страны, включая введение полной морской блокады для прекращения импорта нефти.

