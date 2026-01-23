Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:37, 23 января 2026Мир

США допустили возможность морской блокады Кубы

Politico: США допустили возможность морской блокады Кубы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Вашингтон изучает новые меры давления на власти Кубы, включая введение полной морской блокады для прекращения импорта нефти. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, инициатива активно продвигается рядом критиков кубинского режима, действующих в окружении американского президента, а также находит поддержку у госсекретаря Марко Рубио.

Источники отмечают, что окончательное решение еще не принято, однако соответствующие предложения готовятся к представлению президенту США Дональду Трампу в рамках комплексного плана, призванного изменить политическую ситуацию на Кубе.

Ранее Трамп заявил, что Куба находится в «очень плохом» состоянии и никто не может точно сказать, что произойдет с ее экономикой в будущем. Он допустил удары по стране, а также пошутил, что госсекретарь Марко Рубио отлично подходит как новый глава Кубы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны первые детали переговоров России, Украины и США в ОАЭ. Зеленский раскрыл ключевой вопрос встречи

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    Украине предрекли негативный и еще более негативный варианты развития событий

    Дубинский высказался о возможностях Европы в обсуждении Украины

    В США оценили первый день переговоров с Россией и Украиной

    Снегопад пройдет в Москве 27 и 28 января

    США допустили возможность морской блокады Кубы

    В Австрии высказались о вступлении Украины в Евросоюз

    Россиянин совершил поджог за криптовалюту и забыл пароль от своего кошелька

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok