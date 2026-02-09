Реклама

В Кремле раскрыли реакцию России на «удушающие приемы» США против Кубы

Песков: РФ обсуждает с Кубой пути решения проблем с топливом из-за действий США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Россия обсуждает с Кубой возможные пути решения проблем с топливом, возникших из-за действий США в отношении республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны. Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути решения этих проблем, по крайней мере, оказания посильной помощи», — сказал представитель Кремля.

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в Соединенных Штатах объявляется чрезвычайное положение в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы. В документе республика обвинялась в поддержке терроризма и распространении коммунистической идеологии в Западном полушарии.

Вскоре Трамп заявил, что Вашингтон может достичь договоренности с Кубой, не доводя дело до гуманитарного кризиса на острове. Он отметил, что на Кубе сложилась тяжелая ситуация из-за нехватки денег и нефти, в частности, после ослабления поддержки со стороны Венесуэлы.

