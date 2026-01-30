Трамп объявил чрезвычайное положение в США. О какой угрозе идет речь?

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угроз в ситуации с Кубой

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в Соединенных Штатах объявляется чрезвычайное положение. Как говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома, такое решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы.

Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, признаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов и настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой Дональд Трамп президент США

В документе указано, что США могут ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу.

5 января сообщалось, что президент США Дональд Трамп намекнул на разгром Кубы. По его словам, страна выглядит так, что готова пасть. Впрочем, глава американской администрации в своей речи усомнился в необходимости военного вмешательства на территорию республики.

Через несколько дней политик выступил с угрозой по отношению к Кубе. Трамп заявил, что Вашингтон уже никак не может усилить давление на остров, и Соединенным Штатам останется только «прийти туда и взрывать это место».

Политолог назвал Кубу главной целью Трампа

Ключевой внешнеполитической целью Трампа на ближайший год остается смена режима на Кубе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Одной из ключевых целей для Трампа остается смена режима на Кубе. Вероятно, он хочет сделать это еще одним элементом своего политического наследия Дмитрий Суслов политолог

По мнению эксперта, в этом году американский лидер будет предпринимать новые шаги для дальнейшего укрепления доминирования США в Западном полушарии.

США допустили возможность морской блокады Кубы

Вашингтон изучает новые меры давления на власти Кубы, включая введение полной морской блокады для прекращения импорта нефти. Об этом сообщило издание Politico.

По его информации, инициатива активно продвигается рядом критиков кубинского режима, действующих в окружении американского президента, а также находит поддержку у госсекретаря Марко Рубио.

Источники отмечают, что окончательное решение еще не принято, однако соответствующие предложения готовятся к представлению президенту США в рамках комплексного плана, призванного изменить политическую ситуацию на Кубе.

Трамп считает, что Куба находится в плохом состоянии

Куба находится в крайне тяжелом состоянии. Никто не может точно сказать, что произойдет с ее экономикой дальше, заявил в начале января американский лидер. По его словам, Куба зависела от Венесуэлы, в том числе от ее нефти и денег.

Сейчас никто действительно не знает, что с ней будет. У них все очень плохо Дональд Трамп президент США

Он уточнил, что раньше Гавана жила за счет поставок венесуэльской нефти и финансовой поддержки Каракаса. Кроме того, Куба занималась военной защитой властей Венесуэлы. Глава Белого дома констатировал, что больше денег от венесуэльской республики Куба получать не будет.

Трамп также пошутил, что госсекретарь Марко Рубио отлично подходит как новый глава Кубы.

Куба готова к диалогу с США без вмешательства во внутренние дела

Куба готова к серьезному и ответственному диалогу с США на основе взаимного уважения и без вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель.

Мы всегда были готовы вести серьезный и ответственный диалог с правительством США, включая нынешнее, на основе суверенного равенства, взаимного уважения, принципов международного права и взаимной выгоды Мигель Диас-Канель президент Кубы

По словам кубинского лидера, сейчас Куба и США сохраняют исключительно технические контакты в сфере миграции.

До этого Диас-Канель ответил на провокационное заявление американского лидера, напомнив, что его страна подвергалась нападениям Соединенных Штатов 66 лет и готова дальше противостоять Вашингтону.

