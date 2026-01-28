Реклама

Мир
10:43, 28 января 2026МирЭксклюзив

Названа главная внешнеполитическая цель Трампа на ближайший год

Политолог Дмитрий Суслов: Ключевой целью Трампа остается смена режима на Кубе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ключевой внешнеполитической целью президента США Дональда Трампа на ближайший год остается смена режима на Кубе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Одной из ключевых целей для Трампа остается смена режима на Кубе», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, в этом году американский лидер будет предпринимать новые шаги для дальнейшего укрепления доминирования США в Западном полушарии. С другой стороны, именно свержение режима на Кубе Трамп хочет сделать частью своего политического наследия, считает политолог.

Ранее Дмитрий Суслов назвал неожиданное решение Трампа в первый год президентства. Американский лидер сосредоточился на Западном полушарии, хотя от него ожидали ожесточенной борьбы с Китаем.

