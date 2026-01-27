Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:24, 28 января 2026МирЭксклюзив

Названо самое неожиданное решение Трампа за первый год президентства

Политолог Суслов: Трамп сосредоточился на Западном полушарии вместо борьбы с КНР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент США Дональд Трамп сосредоточился на Западном полушарии, хотя от него ожидали продолжения борьбы с Китаем. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Ожидалось, что администрация сосредоточится на противостоянии с Китаем. Вместо этого приоритетом стало доминирование в Западном полушарии», — указал он.

По словам политолога, Трамп пытался развязать торговую войну с КНР, однако очень быстро оценил, что победить в ней сложно. В администрации решили, что страна не готова к открытому столкновению, и поэтому был взят курс на стабилизацию китайско-американских отношений, считает эксперт.

Ранее Дмитрий Суслов объяснил значение Совета мира для конфликта на Украине. По его мнению, включение украинского урегулирования в повестку дня Совета будет невыгодно для России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Вылетевший из Вьетнама в Россию самолет подал сигнал бедствия

    Отец участника СВО решил не хоронить сына по одной причине

    Сложивший полномочия сенатор Совфеда отправится на СВО

    Подмосковье выполнило половину месячной нормы по осадкам за сутки

    Победитель лотереи лишился четырех миллионов рублей из-за медлительности

    Кудрявцева высказалась о доходах Екатерины Гордон фразой «ездит на последнем Гелендвагене»

    УАЗ объявил сроки производства нового рамного внедорожника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok