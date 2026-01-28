Реклама

Мир
10:05, 28 января 2026МирЭксклюзив

Названо значение Совета мира Трампа для конфликта на Украине

Политолог Суслов: Включение Украины в повестку Совета мира невыгодно России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Включение конфликта на Украине в повестку Совета мира возможно, но это будет невыгодно России. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Украинский конфликт вполне может быть включен в повестку дня Совета. Однако для России это вряд ли будет выгодно», — заметил он.

По мнению политолога, вовлечение в украинское урегулирование как можно большего количества государств противоречит интересам России. Для российского руководства гораздо более предпочтительно добиться завершения конфликта через двусторонние переговоры с Соединенными Штатами. После этого возможно и подписание мирного договора с Украиной, полагает эксперт.

Ранее Дмитрий Суслов назвал неожиданную цель создания Совета мира. По его словам, так Дональд Трамп хочет получить международные полномочия после завершения своего президентства.

