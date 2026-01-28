Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:47, 28 января 2026МирЭксклюзив

Названа неожиданная цель создания Совета мира Трампа

Политолог Дмитрий Суслов: Совет мира обеспечит Трампу международные полномочия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Совет мира, который учредил президент США Дональд Трамп, должен обеспечить американскому лидеру международные полномочия на долгие годы. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Именно для этого Совет и создается. Он обеспечивает Трампу масштабные международные полномочия и значимую должность мирового уровня уже после ухода с поста президента США», — назвал он неожиданную цель создания новой институции.

По словам политолога, в Совете мира Дональд Трамп получает реальную власть: любое решение может быть принято только с его одобрения. «Это напоминает взаимодействие Боярской думы и царя в допетровской России: бояре обсуждали решения, но утверждать их мог только царь», — привел Суслов историческую аналогию.

Ранее политолог Алексей Наумов назвал личную выгоду Дональда Трампа от присоединения Гренландии к США. По мнению эксперта, это может сделать действующего президента одним из величайших американских лидеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Вылетевший из Вьетнама в Россию самолет подал сигнал бедствия

    Отец участника СВО решил не хоронить сына по одной причине

    Сложивший полномочия сенатор Совфеда отправится на СВО

    Подмосковье выполнило половину месячной нормы по осадкам за сутки

    Победитель лотереи лишился четырех миллионов рублей из-за медлительности

    Кудрявцева высказалась о доходах Екатерины Гордон фразой «ездит на последнем Гелендвагене»

    УАЗ объявил сроки производства нового рамного внедорожника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok