Названа неожиданная цель создания Совета мира Трампа

Политолог Дмитрий Суслов: Совет мира обеспечит Трампу международные полномочия

Совет мира, который учредил президент США Дональд Трамп, должен обеспечить американскому лидеру международные полномочия на долгие годы. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Именно для этого Совет и создается. Он обеспечивает Трампу масштабные международные полномочия и значимую должность мирового уровня уже после ухода с поста президента США», — назвал он неожиданную цель создания новой институции.

По словам политолога, в Совете мира Дональд Трамп получает реальную власть: любое решение может быть принято только с его одобрения. «Это напоминает взаимодействие Боярской думы и царя в допетровской России: бояре обсуждали решения, но утверждать их мог только царь», — привел Суслов историческую аналогию.

