07:01, 20 января 2026МирЭксклюзив

Раскрыта личная выгода Трампа от присоединения Гренландии

Политолог Наумов: Присоединение Гренландии делает Трампа великим президентом США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Присоединение Гренландии делает президента США Дональда Трампа одним из великих американских лидеров. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог-американист, эксперт РСМД и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.

«Это поставит его в один ряд с наиболее великими американскими лидерами прошлого и выделит среди современных президентов», — заметил он.

По словам Наумова, в этих условиях Трамп войдет в историю США как политик, который значительно расширил американскую территорию. Эта символическая политика особенно важна для действующего лидера, который ранее не получил Нобелевскую премию мира, что было для него значимой целью, считает эксперт.

Алексей Наумов также рассказал о значении спора вокруг Гренландии для России. По его мнению, напряженность в отношениях США и Европейского союза выгодна для российской политики.

