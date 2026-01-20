Раскрыта личная выгода Трампа от присоединения Гренландии

Политолог Наумов: Присоединение Гренландии делает Трампа великим президентом США

Присоединение Гренландии делает президента США Дональда Трампа одним из великих американских лидеров. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог-американист, эксперт РСМД и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.

«Это поставит его в один ряд с наиболее великими американскими лидерами прошлого и выделит среди современных президентов», — заметил он.

По словам Наумова, в этих условиях Трамп войдет в историю США как политик, который значительно расширил американскую территорию. Эта символическая политика особенно важна для действующего лидера, который ранее не получил Нобелевскую премию мира, что было для него значимой целью, считает эксперт.

Алексей Наумов также рассказал о значении спора вокруг Гренландии для России. По его мнению, напряженность в отношениях США и Европейского союза выгодна для российской политики.