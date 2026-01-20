Значение споров вокруг Гренландии для Россию оценили

Политолог Алексей Наумов: России выгодны споры США и ЕС по Гренландии

Для России выгодны споры между США и Европейским союзом (ЕС) по вопросу Гренландии. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог-американист, эксперт РСМД и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.

«Разлад между США и Европейским союзом может быть для России в чем-то выгоден», — объяснил он.

В европейских странах, как считает эксперт, могут понять, что полагаться на США становится все более рискованно. Это, в свою очередь, может заставить Евросоюз перейти к диалогу с Россией. В то же время на российско-американском переговорном процессе споры по Гренландии вряд ли окажут влияние — остров не является частью интересов РФ, полагает американист.

Ранее также Алексей Наумов рассказал о последствиях спора вокруг Гренландии для Евросоюза. По его словам, это приводит к переосмыслению их стратегии по выстраиванию отношений с президентом США Дональдом Трампом.