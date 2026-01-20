Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 20 января 2026МирЭксклюзив

Политолог указал неожиданное влияние напряженности по Гренландии на Евросоюз

Политолог Наумов: Споры вокруг Гренландии меняют отношение ЕС к Трампу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Споры вокруг Гренландии и напряженность в американо-европейских отношениях меняют стратегию Европейского союза (ЕС) по взаимодействию с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог-американист, эксперт РСМД и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.

«Это окончательно подорвет ту линию, которую европейские политики избрали для взаимодействия с Трампом», — объяснил он.

По словам Наумова, ранее стратегия ЕС строилась на сочетании «умасливания» и попыток затянуть его инициативы. В частности, страны ЕС подписали невыгодное для себя торговое соглашение, чтобы США не ушли из Европы и не дистанцировались от урегулирования украинского кризиса. «Теперь провал этой стратегии станет очевиден», — резюмировал эксперт.

Алексей Наумов также назвал ключевую цель Дональда Трампа по вопросу Гренландии. По его словам, американский лидер хочет установить контроль над всем Западным полушарием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Новые FPV-дроны начали применять на трех направлениях СВО

    Дания оказалась одним из основных спонсоров Киева

    Названа причина работы WhatsApp в браузере

    Раскрыта схема вербовки наемников в ВСУ через TikTok

    Жених порномодели рассказал об отношении к ее сексу с сотнями мужчин

    Девушка случайно проглотила лекарство и едва не оказалась в психиатрической лечебнице

    В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok