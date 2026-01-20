Политолог указал неожиданное влияние напряженности по Гренландии на Евросоюз

Политолог Наумов: Споры вокруг Гренландии меняют отношение ЕС к Трампу

Споры вокруг Гренландии и напряженность в американо-европейских отношениях меняют стратегию Европейского союза (ЕС) по взаимодействию с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог-американист, эксперт РСМД и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.

«Это окончательно подорвет ту линию, которую европейские политики избрали для взаимодействия с Трампом», — объяснил он.

По словам Наумова, ранее стратегия ЕС строилась на сочетании «умасливания» и попыток затянуть его инициативы. В частности, страны ЕС подписали невыгодное для себя торговое соглашение, чтобы США не ушли из Европы и не дистанцировались от урегулирования украинского кризиса. «Теперь провал этой стратегии станет очевиден», — резюмировал эксперт.

Алексей Наумов также назвал ключевую цель Дональда Трампа по вопросу Гренландии. По его словам, американский лидер хочет установить контроль над всем Западным полушарием.