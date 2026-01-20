Названа ключевая цель Трампа по Гренландии

Политолог Наумов: Трамп хочет добиться контроля над Западным полушарием

Президент США Дональд Трамп хочет добиться контроля над всем Западным полушарием и поэтому стремится присоединить Гренландию. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог-американист, эксперт РСМД и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.

«Ключевая цель обозначена предельно ясно — контроль над Западным полушарием. А Гренландия географически относится именно к нему», — подчеркнул он.

По словам эксперта, приобретение Гренландии в видении Трампа решает вопросы безопасности США. Как считает американский лидер, система противоракетной обороны «Золотой купол» будет работать значительно эффективнее, если ее элементы будут размещены на острове.

Ранее также Алексей Наумов раскрыл отношение Китая к диалогу России и США. По его мнению, КНР внимательно следит за налаживанием российско-американских контактов.