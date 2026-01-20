Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:01, 20 января 2026МирЭксклюзив

Названа ключевая цель Трампа по Гренландии

Политолог Наумов: Трамп хочет добиться контроля над Западным полушарием
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет добиться контроля над всем Западным полушарием и поэтому стремится присоединить Гренландию. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог-американист, эксперт РСМД и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.

«Ключевая цель обозначена предельно ясно — контроль над Западным полушарием. А Гренландия географически относится именно к нему», — подчеркнул он.

По словам эксперта, приобретение Гренландии в видении Трампа решает вопросы безопасности США. Как считает американский лидер, система противоракетной обороны «Золотой купол» будет работать значительно эффективнее, если ее элементы будут размещены на острове.

Ранее также Алексей Наумов раскрыл отношение Китая к диалогу России и США. По его мнению, КНР внимательно следит за налаживанием российско-американских контактов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». В России ответили на заявление о подготовке НАТО к блокаде Калининграда

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Мужчина посетил закрытый нудистский клуб и перечислил главные запреты

    Девушка элегантно отомстила испортившей ее день рождения матери

    Названа ключевая цель Трампа по Гренландии

    Беженец рассказал о жестоких атаках ВСУ по мирным жителям

    Бывшая пресс-секретарь Зеленского обвинила Украину

    На Западе назвали способы «прижать» Трампа

    Россиянка побывала в Сочи и описала курортный город фразой «больше не вернусь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok