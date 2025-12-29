Реклама

Мир
05:00, 29 декабря 2025

Раскрыто отношение Китая к диалогу России и США

Политолог Наумов: Китай внимательно следит за налаживанием контактов РФ и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Jason Lee / Reuters

На протяжении 2025 года в Китае внимательно следили за развитием диалога России и США. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Китай внимательно следит за налаживанием контактов между Россией и США», — заметил он.

По словам эксперта, председатель КНР Си Цзиньпин хочет избежать полноценной конфронтации с Соединенными Штатами и вернуться к более нормальному формату отношений. Китай также не хочет конфликтовать с США из-за России, поэтому нормализация российско-американских отношений в целом соответствует интересам Пекина.

Ранее Алексей Наумов перечислил ключевые вызовы российской внешней политики в 2026 году. По его словам, большинство из них будут связаны с политикой санкций в отношении России.

