Раскрыто отношение Китая к диалогу России и США

Политолог Наумов: Китай внимательно следит за налаживанием контактов РФ и США

На протяжении 2025 года в Китае внимательно следили за развитием диалога России и США. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Китай внимательно следит за налаживанием контактов между Россией и США», — заметил он.

По словам эксперта, председатель КНР Си Цзиньпин хочет избежать полноценной конфронтации с Соединенными Штатами и вернуться к более нормальному формату отношений. Китай также не хочет конфликтовать с США из-за России, поэтому нормализация российско-американских отношений в целом соответствует интересам Пекина.

