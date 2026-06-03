ПМЭФ-2026. День первый

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09:14, 3 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

В ФТС рассказали о сотрудничестве с таможнями других стран

Замглавы ФТС Меркушова: Сотрудничество с зарубежными таможнями охватывает все регионы мира
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

География сотрудничества Федеральной таможенной службы (ФТС) России с зарубежными таможенными службами охватывает все регионы мира. Об этом «Ленте.ру» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала заместитель главы службы Татьяна Меркушова.

Она уточнила, что наиболее тесное сотрудничество осуществляется с важнейшими торговыми и политическими партнерами страны — государствами ЕАЭС и СНГ, а также странами Азии, Африки и Латинской Америки, в частности с Китаем, Индией, Ираном, Монголией, Вьетнамом, ОАЭ, Бразилией, Кубой.

«В качестве примера успешного сотрудничества можно привести проекты по взаимному признанию УЭО (уполномоченный экономический оператор — прим. «Ленты.ру»), основанные на рекомендациях Всемирной таможенной организации и призванные формировать безопасные цепочки поставок», — отметила Татьяна Меркушова. Подобные проекты запущены с таможенными администрациями Китая, Индии, Ирана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. В планах на будущее — заключить подобные соглашения еще с рядом государств.

Также она рассказала, что, следуя тенденции ухода от «бумажных» технологий, ФТС заключает с иностранными партнерами соглашения об обмене таможенной информацией в электронном виде. «К примеру, активно развиваем сотрудничество по вопросам применения электронных систем сертификации и верификации происхождения товаров, направленных на упрощение процедуры подтверждения происхождения товаров и получения тарифных преференций», — уточнила Татьяна Меркушова. Такие системы уже используются в работе с Азербайджаном, Египтом, Марокко, Монголией, Мьянмой и Пакистаном.

Кроме того, замглавы ФТС рассказала, что в прошлом году начались переговоры по организации электронного обмена сведениями из сертификатов СИТЕС и Кимберлийского процесса. По СИТЕС идет работа с органами Бахрейна, Кубы
и Венесуэлы. «По сертификатам Кимберлийского процесса работа ведется с Индией и ОАЭ», — подытожила она.

В целом, на фоне меняющейся обстановки в мире, ФТС России пересматривает направления международной деятельности и допускает возможность установить контакты с новыми иностранными партнерами.

Татьяна Меркушова также рассказала, что ФТС планирует расширять сеть своих представительств за рубежом, главным образом — в дружественных странах. «ФТС России также прорабатывает вопрос об открытии представительства в странах Африканского континента и на Ближнем Востоке», — рассказала она. Замглавы ФТС уточнила, что служба применяет региональный подход. В соответствии с ним, предусматривается не только взаимодействие с таможенными службами страны пребывания, но и аккредитация в соседних государствах.

Так, например, представитель ФТС России в Японии привлечен к работе с другими странами региона, в частности, Индонезией и Филиппинами. Представитель ФТС России на Кубе по совместительству осуществляет функции представителя ФТС России в Венесуэле и Никарагуа, а представитель ФТС России в Аргентине также исполняет обязанности представителя в Парагвае и Уругвае.

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