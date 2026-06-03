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09:11, 3 июня 2026Ценности

Названы лучшие платья для летнего отдыха

Vogue назвал белые хлопковые и вязаные платья лучшими для летнего отдыха
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: helena babanova / Getty Images

Редакторы журнала Vogue назвали лучшие платья для летнего отдыха в 2026 году. Материал появился на сайте издания.

Журналисты выбрали несколько моделей данной одежды, которые подойдут для поездки в отпуск. Так, они посоветовали взять с собой базовые наряды из немнущейся прочной ткани, которая неприхотлива в уходе. Кроме того, предпочтительно приобрести белое хлопковое платье, которое эксперты назвали незаменимым на лето.

В то же время в список вошли указанные предметы гардероба актуальных ярких оттенков, например желтого, синего и розового. Также среди подходящих вариантов оказались маленькое черное платье, вязаные наряды и платья-туники.

В мае редакторы журнала Vogue также назвали самое модное платье на лето 2026 года.

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