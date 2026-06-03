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09:21, 3 июня 2026Наука и техника

Россия создала более 100 модификаций робототехнических комплексов

Мантуров: Создано более 100 модификаций робототехнических комплексов
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В России создали более 100 модификаций наземных и морских робототехнических комплексов, которые используются в специальной военной операции (СВО). Об этом первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил газете «Коммерсантъ».

«Безэкипажные катера и наземные боевые роботы стали неотъемлемой частью решения боевых задач в ходе проведения специальной военной операции», — сказал первый вице-премьер.

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По словам Мантурова, российские предприятия способны ежедневно производить по 15 тысяч FPV-дронов.

В апреле он сказал, что пуск и посадка экспериментального образца российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» запланированы на 2028 год.

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