Флаг Северной Кореи подняли над Петербургом

Флаг Северной Кореи подняли на площадке ПМЭФ

В Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подняли флаг Северной Кореи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В частности, флаг КНДР висит при входе в «Экспофорум». Рядом с ним также развиваются флаги других государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее стало известно, что экономическая делегация КНДР направилась в Россию для участия в XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Возглавляет северокорейскую делегацию министр внешнеэкономических дел республики Юн Чон Хо. Форум проходит с 3 по 6 июня, его участниками станут более 20 тысяч человек.