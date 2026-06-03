ПМЭФ-2026. День первый

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10:21, 3 июня 2026МирЭксклюзив

Флаг Северной Кореи подняли над Петербургом

Флаг Северной Кореи подняли на площадке ПМЭФ
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подняли флаг Северной Кореи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В частности, флаг КНДР висит при входе в «Экспофорум». Рядом с ним также развиваются флаги других государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее стало известно, что экономическая делегация КНДР направилась в Россию для участия в XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Возглавляет северокорейскую делегацию министр внешнеэкономических дел республики Юн Чон Хо. Форум проходит с 3 по 6 июня, его участниками станут более 20 тысяч человек.

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