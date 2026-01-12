Президент Кубы назвал условия для диалога с США

Диас-Канель: Куба готова к диалогу с США без вмешательства во внутренние дела

Куба готова к серьезному и ответственному диалогу с США на основе взаимного уважения и без вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель на своей странице в социальной сети X.

«Мы всегда были готовы вести серьезный и ответственный диалог с правительством США, включая нынешнее, на основе суверенного равенства, взаимного уважения, принципов международного права и взаимной выгоды», — говорится в публикации.

По словам кубинского лидера, сейчас Куба и США сохраняют исключительно технические контакты в сфере миграции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о перекрытии денежных и нефтяных потоков из Венесуэлы на Кубу.

Диас-Канель ответил на провокационное заявление американского лидера, напомнив, что его страна подвергалась нападениям Соединенных Штатов 66 лет и готова дальше противостоять Вашингтону.