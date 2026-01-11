Реклама

Глава Кубы отреагировал на провокационные заявления Трампа

Диас-Канель: Куба готовится, чтобы защищать родину до последней капли крови
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Bobylev / Pool / Sputnik / Reuters

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отреагировал на провокационные заявления главы США Дональда Трампа, сообщившего, что Куба больше не будет получать нефть от Венесуэлы. По словам кубинского лидера, его страна подвергалась нападениям Соединенных Штатов 66 лет и готова дальше противостоять им. Об этом он написал в соцсети X.

«[Куба] не представляет угрозы. Она готовится, чтобы защищать родину до последней капли крови», — заявил Диас-Канель.

11 января Трамп заявил о перекрытии денежных и нефтяных потоков из Венесуэлы на Кубу. По его словам, страна долгие годы существовала за счет огромных объемов финансов и топлива, поступавших из Венесуэлы в обмен на услуги безопасности двум последним венесуэльским лидерам.

В свою очередь, кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что его страна отличается от США тем, что не организует военных вмешательств в дела других государств.

