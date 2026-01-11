Куба указала США на главное отличие между двумя этими странами

МИД Кубы: В отличие от Вашингтона, Гавана не занимается шантажом и наемничеством

Куба отличается от США тем, что не организует военных вмешательств в дела других стран. Об этом заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес в социальной сети X.

Кроме того, он напомнил, что Гавана не похожа на Вашингтон еще и тем, что не занимается наемничеством и шантажом.

Этому высказыванию предшествовали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не сможет получать из Венесуэлы ни денег, ни нефти.

Кроме того, Трамп назвал отличной идеей мысль о том, что президентом Кубы мог бы стать государственный секретарь США Марко Рубио.

Также президент США считает, что Вашингтон уже никак не может усилить давление на остров, и Соединенным Штатам остается только прийти туда и взрывать. По его словам, Куба в настоящее время «висит на волоске».