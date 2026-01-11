Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:09, 11 января 2026Мир

Куба указала США на главное отличие между двумя этими странами

МИД Кубы: В отличие от Вашингтона, Гавана не занимается шантажом и наемничеством
Кирилл Луцюк
Бруно Родригес

Бруно Родригес. Фото: Norlys Perez / Reuters

Куба отличается от США тем, что не организует военных вмешательств в дела других стран. Об этом заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес в социальной сети X.

Кроме того, он напомнил, что Гавана не похожа на Вашингтон еще и тем, что не занимается наемничеством и шантажом.

Этому высказыванию предшествовали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не сможет получать из Венесуэлы ни денег, ни нефти.

Кроме того, Трамп назвал отличной идеей мысль о том, что президентом Кубы мог бы стать государственный секретарь США Марко Рубио.

Также президент США считает, что Вашингтон уже никак не может усилить давление на остров, и Соединенным Штатам остается только прийти туда и взрывать. По его словам, Куба в настоящее время «висит на волоске».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об использовании тайного американского оружия при захвате Мадуро

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В России будут проверять гены тех, кто хочет стать родителями. Зачем это нужно

    Нидерландский наемник рассказал о нацистских порядках в ВСУ

    Куба указала США на главное отличие между двумя этими странами

    Политтехнолог объяснил эффект новости о красных ногтях Елены Зеленской

    Россиянка оглохла после удара бутылкой по голове на Бали

    Великобритания пообещала Украине «Сумерки»

    Президент Ирана нашел виновных в беспорядках

    Ольга Бузова раскритиковала жалующихся на снегопад в Москве россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok