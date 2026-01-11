Реклама

Трамп заявил о перекрытии денежных и нефтяных потоков на Кубу

Трамп: Венесуэле не нужны услуги безопасности от Кубы, ее защитит армия США
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о перекрытии денежных и нефтяных потоков из Венесуэлы на Кубу. Об обстановке в Венесуэле он высказался в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Куба много лет жила за счет огромных объемов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы в обмен на услуги безопасности двум последним венесуэльским лидерам. Теперь, дал понять он, это прекратится.

Венесуэлу, подчеркнул Трамп, будут защищать американские военные. «Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые держали ее в заложниках столько лет. Теперь у Венесуэлы есть США, самая мощная армия в мире (с большим отрывом!), которая станет ее защищать», — заявил президент США.

Также Трамп заявлял, что у США не осталось иных способов давления на Кубу, кроме как «прийти туда и взрывать это место». Куба, по словам Трампа, «висит на волоске».

