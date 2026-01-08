Реклама

22:35, 8 января 2026Мир

Трамп начал угрожать еще одной стране

Трамп заявил, что США осталось только прийти на Кубу и взрывать
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозой по отношению к Кубе. Он заявил, что Вашингтон уже никак не может усилить давление на остров, и Соединенным Штатам остается только прийти туда и взрывать. Его слова передает РИА Новости.

«Не думаю, что осталось много для давления, кроме как прийти туда и взрывать это место», — сказал американский лидер. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас у Кубы большие проблемы, и она «висит на волоске».

Ранее Трамп решил аннулировать сделку в сфере полупроводников между компаниями Emcore и HieFo из-за угрозы национальной безопасности США.

