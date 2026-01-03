Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:19, 3 января 2026Экономика

Трамп отменил одну сделку из-за угрозы США

Трамп отменил сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп решил аннулировать сделку в сфере полупроводников между компаниями Emcore и HieFo. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что сделка запрещается. По его словам, приобретение HieFo активов компании Emcore по производству компьютерных чипов угрожает национальной безопасности США. В указе американского лидера подчеркивается, что HieFo якобы контролируется гражданином КНР.

Известно, что в 2024 году компании объявили о покупке HieFo бизнеса полупроводников Emcore и производственных мощностей для изготовления пластин из фосфида индия. Сумма соглашения составила 2,9 миллиона долларов.

Ранее Трамп заключил новую сделку, согласно которой стране теперь принадлежит доля в компании Intel в 10 процентов. По его словам, работа корпорации «имеет фундаментальное значение для будущего нации».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя покупать оружие за деньги пенсионеров». В Чехии разразился скандал из-за слов спикера парламента об Украине

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Одна страна Евросоюза вернулась в список основных поставщиков игристого в Россию

    Трамп отменил одну сделку из-за угрозы США

    Командование ВСУ смирилось с потерей Гуляйполя

    На Украине предупредили премьера Чехии о замысле Зеленского

    Названо количество обещаний Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

    В США заявили о готовности России ответить на провокации Запада

    Названо число атак ВСУ на объекты энергетики в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok