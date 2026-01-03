Трамп отменил одну сделку из-за угрозы США

Трамп отменил сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп решил аннулировать сделку в сфере полупроводников между компаниями Emcore и HieFo. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что сделка запрещается. По его словам, приобретение HieFo активов компании Emcore по производству компьютерных чипов угрожает национальной безопасности США. В указе американского лидера подчеркивается, что HieFo якобы контролируется гражданином КНР.

Известно, что в 2024 году компании объявили о покупке HieFo бизнеса полупроводников Emcore и производственных мощностей для изготовления пластин из фосфида индия. Сумма соглашения составила 2,9 миллиона долларов.

Ранее Трамп заключил новую сделку, согласно которой стране теперь принадлежит доля в компании Intel в 10 процентов. По его словам, работа корпорации «имеет фундаментальное значение для будущего нации».