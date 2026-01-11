Трамп нашел кандидата на должность президента Кубы

Трамп: Марко Рубио в должности президента Кубы — это отличная идея

Президент США Дональд Трамп прокомментировал идею о том, что государственный секретарь США Марко Рубио мог бы стать новым президентом Кубы. Главу Белого дома процитировало РИА Новости.

Речь идет о том, что один из пользователей в социальной сети X написал, что главой острова станет действующий руководитель главного внешнеполитического ведомства США. Комментируя этот пост, Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что это отличная идея.

Ранее Трамп заявил, что Куба находится в крайне тяжелом состоянии и никто не может точно сказать, что произойдет с ее экономикой в будущем. По его словам, Куба зависела от Венесуэлы, в том числе от ее нефти и денег, но больше получать их не сможет.

Также Трамп заявлял, что у США не осталось иных способов давления на Кубу, кроме как «прийти туда и взрывать это место». Куба, по словам Трампа, «висит на волоске».