03:30, 30 января 2026Мир

Трамп объявил чрезвычайное положение в США

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы нацбезопасности
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в Соединенных Штатах объявляется чрезвычайное положение. Как говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома, такое решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы.

«Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, признаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в указе. В этом же документе указано, что США могут ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу.

Газета Financial Times 29 января писала, что на Кубе осталось нефти на 15-20 дней после остановки поставок из Венесуэлы.

