Стало известно о больших проблемах с нефтью на Кубе

FT: На Кубе осталось нефти на 15-20 дней после остановки поставок из Венесуэлы

Куба в ближайшие недели столкнется с резким дефицитом нефти из-за проблем с поставками из Венесуэлы, что связано с переменами в руководстве страны под влиянием США, и из Мексики. Об этом со ссылкой на данные платформы Kpler пишет Financial Times.

С начала года остров получил всего 84,9 тысячи баррелей нефти, что составляет примерно 3000 баррелей в день. В течение 2025 года в страну в среднем поступало в десять раз больше — 37 тысяч баррелей в сутки, а запасы нефти на Кубе по состоянию на конец января составляют около 460 тысячи баррелей.

Если ситуация не изменится, Гаване придется вводить жесткое нормирование на подачу электроэнергии, хотя уже сейчас страна сталкивается с регулярными отключениями электричества. Надеяться на других поставщиков Кубе сложно. В последний раз страна получала нефть из России в октябре 2025 года, а из Алжира — год назад.

Ранее российский МИД выразил тревогу по поводу возможного желания США ввести полную морскую блокаду Кубы для давления на руководство страны. О такой инициативе сторонников смены режима государства ранее сообщило Politico. По данным источников издания, она нашла поддержку у госсекретаря США Марко Рубио, сына кубинских иммигрантов.

Венесуэла прекратила поставки на Кубу после того, как США арестовали президента республики Николаса Мадуро по обвинению в наркоторговле, а после этого взяли нефтяной экспорт под свой контроль.