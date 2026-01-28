Реклама

15:26, 28 января 2026

МИД России встревожила возможная блокада Кубы

Захарова: Сообщения о возможной блокаде Кубы вызывают тревогу
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Сообщения о том, что США могут ввести полную морскую блокаду Кубы, вызывают тревогу. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подобные "вбросы" не могут не вызывать глубокой тревоги на фоне (...) силового захвата действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Тем более, что представители американской администрации неоднократно озвучивали угрозы в адрес Кубы, включая готовность "повзрывать там всех", а также в нажимном ключе предлагали Гаване пойти на некую "сделку"», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что Куба на протяжении многих десятилетий испытывает большие трудности из-за введенной против нее экономической блокады, в то время как Вашингтон «идет на любые ухищрения, чтобы еще больше ужесточить ее».

Однако представитель российского МИД выразила надежду, что публикации СМИ о возможной блокаде «не имеют под собой оснований», а здравый смысл возобладает у представителей администрации США.

23 января Politico со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон изучает новые меры давления на власти Кубы, включая введение полной морской блокады для прекращения импорта нефти. По информации издания, инициатива активно продвигается рядом критиков кубинского режима, действующих в окружении американского президента Дональда Трампа, а также находит поддержку у госсекретаря США Марко Рубио.

