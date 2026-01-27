Реклама

13:14, 27 января 2026

Китай решил воздержаться от покупок венесуэльской нефти у США

Платон Щукин
Фото: Samir Aponte / Reuters

Государственная китайская компания PetroChina объявила трейдерам о нежелании покупать нефть в Венесуэле даже после того, как экспорт сырья из южноамериканской республики взяли по контроль США. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

PetroChina, входящая в корпорацию CNPC, долгие годы была крупнейшим покупателем нефти в Венесуэле, пока в 2019 году еще во время первого срока президент США Дональд Трамп не ввел санкции.

Нынешняя реакция свидетельствует о желании компании лучше оценить ситуацию, которая складывается на рынке. Как отмечается в материале, демонстрируемая PetroChina осторожность позволяет предположить, что таким же образом будут себя вести и другие китайские покупатели, до этого активно приобретавших дешевое сырье в Венесуэле.

Торговые дома Trafigura и Vitol уже начали продажи венесуэльской нефти, однако по заметно более высокой стоимости — скидки к эталонному сорту Brent составляют всего пять долларов за баррель против декабрьских 15 долларов. В том числе трейдеры обратились к компаниям из Индии и Китая.

Опрошенные агентством эксперты отмечают, что текущая стоимость выглядит слишком высокой, и партии не выдерживают конкуренции с нефтью из Канады или Ирана. Трейдеры полагают, что с февраля поставки венесуэльской нефти в Китай рухнут, так как основными покупателями выступали небольшие частные заводы, не слишком переживающие по поводу санкций, но для них ключевым критерием была очень низкая стоимость партий.

Ранее посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров указал, что арест силами США президента республики Николаса Мадуро по обвинению в наркоторговле не повлияет на работу российских нефтяных компаний с местными предприятиями. По его словам, никто не говорил об отмене или пересмотре соглашений по поводу добычи сырья.

