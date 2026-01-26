Реклама

Экономика
10:58, 26 января 2026Экономика

Российские нефтяные компании собрались продолжить работу в Венесуэле

Посол Мелик-Багдасаров сообщил о продолжении работы в Венесуэле нефтяников из РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Политические изменения в Венесуэле не повлияют на работу российских нефтяных компаний с местными предприятиями. Об этом заявил посол России в южноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров, передает ТАСС.

По его словам, никто не говорил об отмене или пересмотре соглашений. «Наши компании здесь продолжают работать. Они работали, работают и будут работать», — заверил дипломат, напомнив, что речь идет только о добыче сырья, но не о реализации.

Распоряжаются добытым сырьем представители Венесуэлы, и российские компании продолжат выполнять обязательства вне зависимости от того, какие решения по продажам они будут принимать.

Изменения на нефтяном рынка Венесуэлы начались после того, как США в начале января арестовали президента страны Николаса Мадуро по обвинению в наркоторговле. После этого полномочия главы государства перешли к Делси Родригес, которая взаимодействует с американским руководством.

Самые серьезные изменения коснулись экспорта сырья, который долгие годы находился под американскими санкциями. В новых условиях США взяли поставки под контроль, что, в частности, привело к резкому повышению цен на венесуэльскую нефть для Китая и интересу к закупкам у индийских нефтепереработчиков. Для России такая ситуация обернулась снижением поставок в Индию и рекордному росту скидок при продажах в Китай.

