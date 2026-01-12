Индия решила заменить российскую нефть на венесуэльскую

Reuters: Индийская Reliance Industries нацелилась на закупку нефти в Венесуэле

Крупнейшая частная компания Индии Reliance Industries начала переговоры с США по поводу закупки нефти в Венесуэле вместо российской. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждений, сообщает Reuters.

10 лет назад государство уже покупало сырье из этой латиноамериканской страны в объеме 300-400 тысяч баррелей в сутки, но после введения американских санкций Индия отказалась от направления.

В 2025 году после получения лицензии в Вашингтоне Reliance Industries вернулась к закупкам в январе-апреле в объеме 63 тысячи баррелей в сутки, но далее Белый дом вновь начал отменять все разрешения. Ситуация изменилась после захвата США президента Венесуэлы Николаса Мадуро по обвинению в наркоторговле. Теперь Вашингтон и Каракас ведут переговоры о продаже 50 миллионов баррелей нефти, и крупный покупатель был бы как нельзя кстати для обеих сторон.

Между тем собеседник Financial Times, знакомый с позицией индийских нефтяных компаний, подчеркнул, что Reliance Industries особенно удобны тяжелые сорта нефти, которые добывает Венесуэла. Нефтеперерабатывающий комплекс в Джамнагаре хорошо приспособлен для работы именно с этим типом сырья.

Старший научный сотрудник по Южной Азии в Атлантическом совете Майкл Кугелман указал, что частные индийские энергетические гиганты окажутся в большом выигрыше от такой смены поставщика, поскольку смогут продолжить покупать нефть с дисконтом и избежать риска санкций за счет прекращения сотрудничества с Россией.

Ранее Reliance Industries была крупнейшим в Индии импортером российской нефти, однако после санкций США в отношении крупнейших российских экспортеров компания пообещала, что заменит поставщиков. Впрочем, в конце декабря стало известно о возобновлении ею закупок у компаний из России, не попавших в санкционные списки.