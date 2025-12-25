Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:22, 25 декабря 2025Экономика

Крупнейшая компания Индии возобновила закупки нефти у России

Bloomberg: Индийская Reliance Industries возобновила закупки нефти у России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Крупнейший нефтепереработчик Индии Reliance Industries Ltd. возобновил закупки нефти у России для своего завода в штате Гуджарат. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Известно, что компания покупает российскую нефть со скидкой через поставщиков, на которые не распространяются санкции. В частности, Reliance зафрахтовала танкеры класса Aframax у компании RusExport и доставляет сырье на нефтеперерабатывающие заводы мощностью 660 тысяч баррелей в сутки для внутреннего рынка.

Индийские чиновники надеются, что поставки частично компенсируют сокращение импорта российской нефти. Предполагается, что в декабре 2025 года этот показатель мог уменьшиться более чем в два раза.

Накануне сообщалось, что экспорт российской нефти достиг максимума за последние два с половиной года. По данным на 21 декабря, за последний месяц среднесуточные потоки достигли самого высокого уровня с мая 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа заподозрили в изнасиловании. Как с этим связано дело Эпштейна?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    На Украине возмутились скандалом с новым министром Чехии

    Windows 11 вызвала скандал

    Россиянам раскрыли признаки некачественной красной икры

    Крупнейшая компания Индии возобновила закупки нефти у России

    Российский губернатор сообщил о ночной атаке ВСУ на регион

    Марочко рассказал о лжи в ВСУ

    Российский боец рассказал подробности уничтожения отказавшихся сдаваться в плен бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok