Крупнейшая компания Индии возобновила закупки нефти у России

Bloomberg: Индийская Reliance Industries возобновила закупки нефти у России

Крупнейший нефтепереработчик Индии Reliance Industries Ltd. возобновил закупки нефти у России для своего завода в штате Гуджарат. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Известно, что компания покупает российскую нефть со скидкой через поставщиков, на которые не распространяются санкции. В частности, Reliance зафрахтовала танкеры класса Aframax у компании RusExport и доставляет сырье на нефтеперерабатывающие заводы мощностью 660 тысяч баррелей в сутки для внутреннего рынка.

Индийские чиновники надеются, что поставки частично компенсируют сокращение импорта российской нефти. Предполагается, что в декабре 2025 года этот показатель мог уменьшиться более чем в два раза.

Накануне сообщалось, что экспорт российской нефти достиг максимума за последние два с половиной года. По данным на 21 декабря, за последний месяц среднесуточные потоки достигли самого высокого уровня с мая 2023 года.