Стало известно о рекордном экспорте нефти из России за два года

Экспорт российской нефти достиг максимума за последние два с половиной года. Об этом сообщает Bloomberg.

Однако, по данным агентства, из-за задержек с разгрузкой танкеров запасы нефти на них снова выросли, Кроме того, у берегов Индии и Китая скопилось множество судов.

По данным на 21 декабря, за последний месяц среднесуточные потоки достигли самого высокого уровня с мая 2023 года. Уточняется, что поставки сырой нефти в день на 21 декабря составили 4,04 миллиона баррелей, или 3,86 миллиона баррелей в среднем.

Bloomberg подчеркнуло, что последний максимум был 14 мая 2023 года — в то время этот показатель составлял 4,07 миллиона баррелей в день и 3,88 миллиона баррелей в среднем за четыре недели.

В конце минувшей недели стало известно, что скидки на основной российский экспортный сорт нефти Urals с продажей в балтийских портах для китайских покупателей взлетели до 35 долларов за баррель. Резкий рост скидок начался после введения санкций США в отношении крупнейших российских экспортеров нефти. Кроме того, Россия столкнулась с дефицитом танкеров.