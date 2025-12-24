Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:06, 24 декабря 2025Экономика

Стало известно о рекордном экспорте нефти из России за два года

Bloomberg: Экспорт российской нефти достиг максимума за последние два года
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jens BÃ�ttner / dpa / Global Look Press

Экспорт российской нефти достиг максимума за последние два с половиной года. Об этом сообщает Bloomberg.

Однако, по данным агентства, из-за задержек с разгрузкой танкеров запасы нефти на них снова выросли, Кроме того, у берегов Индии и Китая скопилось множество судов.

По данным на 21 декабря, за последний месяц среднесуточные потоки достигли самого высокого уровня с мая 2023 года. Уточняется, что поставки сырой нефти в день на 21 декабря составили 4,04 миллиона баррелей, или 3,86 миллиона баррелей в среднем.

Bloomberg подчеркнуло, что последний максимум был 14 мая 2023 года — в то время этот показатель составлял 4,07 миллиона баррелей в день и 3,88 миллиона баррелей в среднем за четыре недели.

В конце минувшей недели стало известно, что скидки на основной российский экспортный сорт нефти Urals с продажей в балтийских портах для китайских покупателей взлетели до 35 долларов за баррель. Резкий рост скидок начался после введения санкций США в отношении крупнейших российских экспортеров нефти. Кроме того, Россия столкнулась с дефицитом танкеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Турции разбился самолет с главой Генштаба Ливии. На борту находились еще четыре человека. Что известно о происшествии?

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Автор биографии Дурова раскрыл детали его встречи с Путиным

    Экс-советник Трампа обвинил Запад в некомпетентности и провалах на Украине

    Глава Генштаба Ливии перед катастрофой встретился с одним политиком

    На Украине заявили о взятии Грабовского российскими военными

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    Стало известно о рекордном экспорте нефти из России за два года

    В Ливии объявлен траур после гибели главы Генштаба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok