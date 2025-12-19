Реклама

Экономика
17:07, 19 декабря 2025Экономика

Скидки на российскую нефть для Китая взлетели

Reuters: Скидки на нефть Urals для покупателей в КНР взлетели до $35 за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Во второй половине декабря скидки на основной российский экспортный сорт нефти Urals с продажей в балтийских портах для китайских покупателей взлетели до 35 долларов за баррель по отношению к сорту Brent. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

В среднем дисконт на Urals держится на уровне 21,5 доллара за баррель в Балтийском море и около 20 долларов — в Черном. Таким образом, стоимость сорта составляет порядка 40 долларов за баррель, что на 40 процентов ниже, чем в начале года, и на треть хуже уровней, заложенных в бюджеты 2025 и 2026 годов.

Резкий рост скидок начался после введения санкций США в отношении крупнейших российских экспортеров нефти. Помимо проблем с покупателями, Россия столкнулась с дефицитом танкеров. От перевозок начали отказываться греческие компании, которые еще в ноябре были задействованы в четверти всего экспорта.

По итогам ноября средняя налоговая стоимость Urals, по данным Минфина, опустилась до минимальных за последнее пять лет 44,87 доллара за баррель. При этом в декабре ведомство ожидает ухудшение ситуации с нефтегазовыми доходами. По прогнозу, они окажутся ниже базового уровня на 137,6 миллиарда рублей.

Также проблему с поставками усугубляют новые санкции в отношении теневого флота и удары украинских войск по судам, задействованным в перевозке российской нефти.

Ранее стало известно, что в Желтом море начали скапливаться суда с партиями Urals, отправленные к берегам Китая после того, как индийские покупатели не захотели принимать груз.

