Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:42, 18 декабря 2025Экономика

У берегов Китая скопились танкеры с российской нефтью

Bloomberg: Не принятые Индией танкеры с российской нефти скопились у берегов КНР
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jorge Silva / Reuters

В Желтом море у берегов Китая легли в дрейф уже пять танкеров, на борту которых находится 3,4 миллиона баррелей российской нефти. Об этом со ссылкой на данные аналитиков из Kpler сообщает Bloomberg.

Такой объем стал рекордным как минимум за последние пять лет и в два раза больше, чем неделей ранее. Суда остаются неподалеку от провинции Шаньдун, где расположено большинство частных нефтеперерабатывающих заводов КНР, традиционно более лояльных к покупке подсанкционной нефти.

Уникальность ситуации в том, что танкеры загружены основным экспортным сортом Urals, обычно отправляемым в Индию. Для китайских НПЗ, привыкших к поставкам других сортов с Дальнего Востока, такая ситуация непривычна, что и могло стать причиной проблем с разгрузкой.

Основной причиной появления Urals у берегов Китая стало падение спроса на российскую нефть в Индии после санкций США в отношении крупнейших экспортеров. По данным индийских ведомств, поставки сырья из России в декабре рухнут до 800 тысяч баррелей в сутки, хотя еще в июне объем закупок составлял два миллиона баррелей.

В Kpler указали, что российские поставщики активно ищут новых покупателей и отчаянно снижают цены. В итоге Urals в Китае предлагают даже дешевле, чем иранскую нефть, много потребителей которой находится именно в провинции Шаньдун. Однако аналитики пока не знают, удалось ли продать партии даже на таких условиях.

Ранее сообщалось, что США начали готовить новые санкции в отношении российского экспорта нефти, если Москва не согласится остановить боевые действия на Украине в рамках мирного соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сафонов потрясающий!» Российский вратарь ПСЖ отбил четыре пенальти подряд и вписал себя в историю футбола. Французы обожают его

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Родителей устроившего резню в школе под Москвой подростка засняли на выходе из суда

    Московский декабрь пошел на рекорд по минимуму снега

    Психиатр назвал возможные диагнозы Долиной

    Скандальная российская певица похвасталась образом почти за три миллиона рублей

    В Европе допустили развал Украины

    Раскрыта судьба «Человека-паука» с заседания по делу Долиной

    Польского президента обвинили в нарушении Конституции из-за Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok