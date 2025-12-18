У берегов Китая скопились танкеры с российской нефтью

Bloomberg: Не принятые Индией танкеры с российской нефти скопились у берегов КНР

В Желтом море у берегов Китая легли в дрейф уже пять танкеров, на борту которых находится 3,4 миллиона баррелей российской нефти. Об этом со ссылкой на данные аналитиков из Kpler сообщает Bloomberg.

Такой объем стал рекордным как минимум за последние пять лет и в два раза больше, чем неделей ранее. Суда остаются неподалеку от провинции Шаньдун, где расположено большинство частных нефтеперерабатывающих заводов КНР, традиционно более лояльных к покупке подсанкционной нефти.

Уникальность ситуации в том, что танкеры загружены основным экспортным сортом Urals, обычно отправляемым в Индию. Для китайских НПЗ, привыкших к поставкам других сортов с Дальнего Востока, такая ситуация непривычна, что и могло стать причиной проблем с разгрузкой.

Основной причиной появления Urals у берегов Китая стало падение спроса на российскую нефть в Индии после санкций США в отношении крупнейших экспортеров. По данным индийских ведомств, поставки сырья из России в декабре рухнут до 800 тысяч баррелей в сутки, хотя еще в июне объем закупок составлял два миллиона баррелей.

В Kpler указали, что российские поставщики активно ищут новых покупателей и отчаянно снижают цены. В итоге Urals в Китае предлагают даже дешевле, чем иранскую нефть, много потребителей которой находится именно в провинции Шаньдун. Однако аналитики пока не знают, удалось ли продать партии даже на таких условиях.

Ранее сообщалось, что США начали готовить новые санкции в отношении российского экспорта нефти, если Москва не согласится остановить боевые действия на Украине в рамках мирного соглашения.