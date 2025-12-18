Евросоюз ввел санкции против десятков судов из-за связей с Россией

Евросоюз объявил о санкциях в отношении 41 танкера из-за перевозки нефти из РФ

Совет Евросоюза объявил о санкциях в отношении 41 танкера, входящего в российский теневой флот, что обеспечивает транспортировку нефти. Попавшим в список судам запрещены доступ в порты ЕС и предоставление услуг, связанных с морскими перевозками.

Теперь под европейскими санкциями находятся почти 600 судов. Помимо транспортировки нефти, под ограничительные меры они могут попасть за перевозку российской военной техники, культурных ценностей, принадлежащих Украине, или зерна, которое европейские власти считают украденным у Украины.

В заявлении на сайте отмечается, что Евросоюз готов усиливать давление на Россию и ее используемые ею инструменты с помощью, в числе прочих мер, введения дополнительных санкций.

На этой неделе стало известно, что США готовят новые санкции в отношении российской нефти на случай, если очередное предложение о прекращении боевых действий на территории Украины не будет принято. Одним из вариантов называлось давление на теневой флот, кроме того, под удар могут попасть задействованные в продажах трейдеры.

В последний раз США ввели санкции в отношении российского энергетического сектора в октябре. На этом фоне стоимость нефти из России опустилась до минимальных отметок, а нефтегазовые доходы заметно сократились. В декабре Минфин ожидает, что их размер окажется на 137,6 миллиарда рублей ниже базового уровня.