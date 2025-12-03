Реклама

Экономика
17:48, 3 декабря 2025Экономика

Стоимость российской нефти рухнула

Минэкономразвития сообщило о падении цены Urals в ноябре до $44,87 за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, используемая для налогообложения, в ноябре снизилась до 44,87 доллара за баррель, что на 16 процентов меньше, чем в октябре. Об этом говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития России.

По сравнению с тем же периодом прошлого года цена рухнула почти на треть. При этом с января этого года стоимость Urals для налогообложения выше, чем рыночная, так как она рассчитывается с учетом продаж премиального сорта ESPO.

Ноябрьский уровень цен опустился ниже потолка Евросоюза и ряда других стран, который находится на уровне 47,6 доллара. Таким образом, российские нефтяники получили возможность пользоваться услугами европейских танкеров и страховых компаний при экспорте сырья.

Ранее Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам прошлого месяца составили 530,9 миллиарда рублей, что на 14,1 миллиарда лучше предыдущего прогноза, но на треть меньше, чем в тот же месяц годом ранее, и на 30,1 миллиарда ниже базового уровня.

Основной причиной такой динамики стали санкции США в отношении крупнейших российских нефтяных компаний, которые вступили в силу 21 ноября. На этом фоне покупатели начали отказываться от контрактов, а скидки на российские баррели достигли максимума более чем за два года.

