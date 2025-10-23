Экономика
13:47, 23 октября 2025Экономика

К потолку цен ЕС на российскую нефть присоединились три страны

ЕС сообщил о присоединении Австралии и Японии к потолку цен на российскую нефть
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Австралия, Япония и Новая Зеландия присоединились к европейскому механизму потолка цен на российскую нефть. Такой вывод следует из текста 19-го пакета санкций Евросоюза, опубликованного на сайте совета ЕС.

Речь идет о том, что в качестве предельного уровня стоимости барреля установлены 47,6 доллара.

В же то время для США лимит по-прежнему составляет 60 долларов за баррель. В обоих случаях речь идет о запрете на перевозку и страховку доставки партий российской нефти, проданных по более высокой цене.

Евросоюз снизил потолок почти на четверть в сентябре. Уже в октябре стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals с погрузкой в порту Приморска опустилась ниже этой отметки, однако причиной такой динамики стало падение мировых нефтяных котировок.

США после прихода на пост президента Дональда Трампа отказывались принимать новые или ужесточать действующие санкции в отношении нефтегазовой отрасли России, что проявилось и в ситуации с потолком. Однако накануне Вашингтон впервые ввел ограничительные меры в отношении двух крупнейших нефтяных компаний России из-за, как указали в Минфине США, «отсутствия у Москвы серьезной заинтересованности в мирном процессе».

