«Не достигнем нужной цели». Трамп отменил встречу с Путиным и высказался о санкциях против России

Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

Трамп усомнился в эффективности встречи

Трамп объяснил, что отменил встречу, поскольку усомнился в ее эффективности. «Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — сообщил он.

Мы по-прежнему готовы к диалогу с русской стороной <...> Мы всегда будем стремиться к контактам, если имеется возможность достичь мира Марко Рубио госсекретарь США

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор по телефону. Стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о планах встретиться с Путиным в Будапеште.

При этом американский лидер добавил, что намерен встретиться с российским коллегой в будущем. Он также признался, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что примет решение, состоится ли саммит с Путиным в Будапеште в ближайшие два дня. Он подчеркнул, что не хотел бы терять время впустую.

Ранее США обещали усилить санкции против России

Вечером 22 октября глава Минфина США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России. Он уточнил, что Вашингтон ужесточил меры против Москвы из-за ее подхода к переговорам по Украине. Трамп выразил надежду, что санкции против России не будут действовать долго.

Известно, что США ввели санкции против российских нефтяных компаний. «Конечная цель санкций состоит не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы добиться позитивных изменений в поведении [российской стороны]», — отмечается в документе.

Кроме того, страны Европейского Союза (ЕС) одобрили 19-й пакет санкций против России. Для вступления ограничений в силу их должен утвердить Совет ЕС на министерском уровне. Пакет включает в себя меры против 117 судов так называемого теневого флота. Как уточнил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил, в общей сложности 564 судна теперь находятся под санкциями ЕС.

Трамп призвал к прекращению огня на Украине

Трамп заявил, что, по его мнению, и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский хотят мирного урегулирования конфликта. «Если бы я был президентом, он не начался бы», — снова подчеркнул глава США. Он также призвал стороны конфликта к прекращению огня на Украине.

Мы хотели бы, чтобы они просто остались на линии, которая сформировалась за довольно долгое время, и пошли домой Дональд Трамп президент США

До этого Бессент заявил, что Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. «Президент разочарован тем, на какой стадии находятся данные переговоры», — сказал он.

Позже Трамп заявил о готовности Путина к переговорам. «Но я думаю, теперь он готов немного больше к переговорам, и я думаю, он готов заключить сделку. Посмотрим», — сказал он. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио добавил, что Вашингтон все еще хочет провести встречу с российской стороной.