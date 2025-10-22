Мир
Бессент заявил о разочаровании Трампа статусом переговоров по Украине

Бессент: Трамп разочарован переговорами по урегулированию конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Скотт Бессент

Скотт Бессент. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

«Президент разочарован тем, на какой стадии находятся данные переговоры», — отметил он.

Глава Белого дома неоднократно выражал разочарование темпом урегулирования конфликта на Украине. Трамп также указал, что его терпение в отношении российского лидера Владимира Путина быстро кончается. «Другие конфликты, которые нам удалось разрешить, казались сложнее», — отмечал американский лидер.

