Бессент заявил о разочаровании Трампа статусом переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

«Президент разочарован тем, на какой стадии находятся данные переговоры», — отметил он.

Глава Белого дома неоднократно выражал разочарование темпом урегулирования конфликта на Украине. Трамп также указал, что его терпение в отношении российского лидера Владимира Путина быстро кончается. «Другие конфликты, которые нам удалось разрешить, казались сложнее», — отмечал американский лидер.