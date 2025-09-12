Трамп разочаровался темпами урегулирования украинского конфликта

Трамп заявил, что разочарован темпами урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован темпами урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я очень разочарован (...). Другие конфликты, которые нам удалось разрешить, казались сложнее [чем ситуация с Украиной]», — подчеркнул американский лидер.

В частности, глава Белого доом уточнил, что прекращению украинского кризиса мешает сохраняющаяся ненависть «между сторонами» конфликта.

9 сентября Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложняется из-за взаимной вражды на «уровне лидеров». При этом он выразил уверенность в том, что он сможет добиться разрешения украинского кризиса.