15:49, 12 сентября 2025Мир

Трамп разочаровался темпами урегулирования украинского конфликта

Трамп заявил, что разочарован темпами урегулирования на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован темпами урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я очень разочарован (...). Другие конфликты, которые нам удалось разрешить, казались сложнее [чем ситуация с Украиной]», — подчеркнул американский лидер.

В частности, глава Белого доом уточнил, что прекращению украинского кризиса мешает сохраняющаяся ненависть «между сторонами» конфликта.

9 сентября Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложняется из-за взаимной вражды на «уровне лидеров». При этом он выразил уверенность в том, что он сможет добиться разрешения украинского кризиса.

