Трамп назвал главную сложность урегулирования на Украине

Трамп: Урегулирование на Украине осложнилось из-за взаимной вражды лидеров

Урегулирование конфликта на Украине осложняется из-за взаимной вражды на «уровне лидеров». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC.

«Я раньше говорил, что этот конфликт должен стать самым простым из всех других, потому что я хорошо лажу с [президентом России] Владимиром Путиным. Но ситуация осложнилась, поскольку между ним и [президентом Украины] Владимиром Зеленским много ненависти, очень много», — отметил глава Белого дома.

При этом Трамп выразил уверенность в том, что он сможет добиться разрешения украинского кризиса.

25 августа Трамп предположил, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, потому что тот ему не нравится.

При этом российский лидер рассказал, что президент США попросил его встретиться с Зеленским. Он добавил, что никогда не был против подобной встречи, но уточнил, что она должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам.