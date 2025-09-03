Путин раскрыл связанную с Зеленским просьбу Трампа

Путин заявил, что Трамп просил его встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что его американский коллега Дональд Трамп просил его встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова передает ТАСС.

«Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: "Да, это возможно". Если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится», — сообщил Путин.

Российский лидер добавил, что никогда не был против подобной встречи, но уточнил, что она должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам.

Ранее Путин заявил, что Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не была против ее вступления в Европейский союз.