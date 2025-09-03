Мир
16:52, 3 сентября 2025Мир

Путин раскрыл позицию России по членству Украины в НАТО и ЕС

Путин: Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не была против ее вступления в Европейский союз (ЕС). Его слова, сказанные в ходе пресс-конференции в Пекине, передает ТАСС.

«Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого Североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет. В том числе это касается и членства в ЕС», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Украина, как и любая страна, имеет право самостоятельно выбирать механизмы обеспечения собственной безопасности, однако она не должна делать этого за счет безопасности других стран, в том числе России.

Ранее Путин заявил, что президент США Дональд Трамп попросил его встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

