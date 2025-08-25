Трамп предположил отношение Путина к Зеленскому

Трамп: Путин не хочет встречаться с Зеленским, потому что тот ему не нравится

Президент России Владимир Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот ему не нравится. С таким предположением выступил президент США Дональд Трамп, видео публикует Clash Report в соцсети X.

«Потому что он [Зеленский] ему не нравится. Он ему не нравится», — допустил американский лидер, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина с Зеленским.

Трамп также подчеркнул неприязнь Зеленского к президенту России.

Ранее президент США заявил о стремлении Путина к миру на Украине. По его мнению, приезд российского лидера на Аляску 15 августа стал серьезным заявлением.

Американский лидер также раскрыл детали переговоров с Путиным о ядерном оружии. При этом Трамп добавил, что речь идет не просто о двусторонних российско-американских переговорах.