Президент США Трамп разочарован темпом урегулирования конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил разочарование темпом урегулирования конфликта на Украине. Он высказался об этом на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.

При этом американский лидер оценил отношения с главой РФ Владимиром Путиным как хорошие.

«Вероятно, у меня все еще хорошие отношения с Путиным. Он просто не хочет завершать эту войну. Я очень разочарован», — заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп удивился продолжительности разговора между Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом во время его визита в Москву. Трамп, отправляя Уиткоффа в Москву, думал, что разговор с российским лидером займет 15-20 минут. Он рассказал, что звонил своему спецпосланнику через час после начала встречи, потом через три и через четыре часа. Все это время Уиткофф говорил с Путиным.