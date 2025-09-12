Трамп заявил о кончающемся терпении в отношении Путина

Трамп заявил, что его терпение в отношении Путина быстро кончается

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении российского лидера Владимира Путина быстро кончается. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News.

«Да, оно заканчивается, и заканчивается быстро», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Американский лидер отметил, что рассматривает возможность ужесточения санкций против России, которые могут затронуть нефтяной и банковский секторы, а также будут включать введение пошлин.

Ранее Трамп заявил, что разочарован темпами урегулирования конфликта на Украине. «Другие конфликты, которые нам удалось разрешить, казались сложнее», — отметил он.