Трамп раскрыл подробности возможных санкций против России

Трамп: Санкции против РФ затронут нефтяной и банковский секторы, а также пошлины

Возможные санкции против России затронут нефтяной и банковский секторы, а также будут включать введение пошлин. О подробностях антироссийских ограничений рассказал президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Это будет сильный удар санкциями по банкам, а также меры, связанные с нефтью и тарифами», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, как будет выглядеть возможное ужесточение мер против России.

Трамп добавил, что уже «сделал многое». США ввели 50-процентные санкции в отношении Индии, поскольку она является крупнейшим покупателем российской нефти. По его словам, это привело к разногласиям между Вашингтоном и Нью-Дели.