Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:57, 12 сентября 2025Мир

Трамп раскрыл подробности возможных санкций против России

Трамп: Санкции против РФ затронут нефтяной и банковский секторы, а также пошлины
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Возможные санкции против России затронут нефтяной и банковский секторы, а также будут включать введение пошлин. О подробностях антироссийских ограничений рассказал президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Это будет сильный удар санкциями по банкам, а также меры, связанные с нефтью и тарифами», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, как будет выглядеть возможное ужесточение мер против России.

Трамп добавил, что уже «сделал многое». США ввели 50-процентные санкции в отношении Индии, поскольку она является крупнейшим покупателем российской нефти. По его словам, это привело к разногласиям между Вашингтоном и Нью-Дели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Набиуллина оценила эффективность ключевой ставки для сдерживания роста цен

    Трамп уличил Зеленского в не слишком быстром согласии на переговоры

    Два человека не выжили после обрыва канатной дороги на Эльбрусе

    Раскрыта личность стрелявшего в соратника Трампа

    В Москве продлят работу общественного транспорта

    ЦБ назвал ожидаемым резкое замедление роста российской экономики

    Трамп раскрыл подробности возможных санкций против России

    В России запустили центр обучения для инвесторов

    Российского семиклассника жестоко избили во время перемены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости