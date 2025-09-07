Президент США Трамп заявил, что готов ко второму этапу санкций против России

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность к новому этапу санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос журналистов о том, готов ли американский лидер инициировать второй этап санкций в отношении Москвы, Трамп ответил утвердительно. Других комментариев глава государства не дал.

Как ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, Трамп опасается, что из-за санкций против РФ могут сорваться переговоры по урегулированию украинского конфликта. Отмечалось, что на него давят союзники, желающие более жестких мер в отношении Москвы.

До этого издание The Wall Street Journal заявило, что Трамп не стал брать на себя четких обязательств по санкциям против России. Сообщалось, что он не давал обещаний вводить такие ограничения.