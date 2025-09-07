Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:41, 7 сентября 2025Мир

Трамп подтвердил готовность к новому этапу санкций против России

Президент США Трамп заявил, что готов ко второму этапу санкций против России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность к новому этапу санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос журналистов о том, готов ли американский лидер инициировать второй этап санкций в отношении Москвы, Трамп ответил утвердительно. Других комментариев глава государства не дал.

Как ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, Трамп опасается, что из-за санкций против РФ могут сорваться переговоры по урегулированию украинского конфликта. Отмечалось, что на него давят союзники, желающие более жестких мер в отношении Москвы.

До этого издание The Wall Street Journal заявило, что Трамп не стал брать на себя четких обязательств по санкциям против России. Сообщалось, что он не давал обещаний вводить такие ограничения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп подтвердил готовность к новому этапу санкций против России

    Ферстаппен выиграл Гран-при Италии

    Звезда «Ривердэйла» в прозрачном наряде снялась для журнала

    Слепакова оштрафовали из-за неуплаты прошлого взыскания

    В США анонсировали обсуждение новых санкций против России

    Евросоюзу предрекли скорый распад

    Орбан предрек раздел Украины после завершения конфликта

    В Подмосковье произошла драка на лопатах

    В США потребовали от Европы ввести вторичные санкции против России

    Глава украинской разведки признал бессилие Киева перед «Орешником»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости