Раскрыта позиция Трампа по санкциям против России

CNN: Трамп опасается срыва переговоров по Украине из-за санкций
Президент США Дональд Трамп опасаетcя, что ужесточение политики в отношении России и введение новых санкций могут повысить риск срыва переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Президент США в частном порядке опасается, что это может сорвать переговоры», — сказано в сообщении.

По данным CNN, на Трампа усиливается давление со стороны союзников, настаивающих на более жесткой линии в отношении Москвы. При этом сам американский лидер, как сообщает телеканал, задумывается о том, стоит ли ему лично включиться в организацию встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп не взял на себя четких обязательств по санкциям против России, несмотря на договоренности с европейскими лидерами. «Однако, по словам официальных лиц, присутствовавших на встречах, Трамп не дал четкого обещания ввести какие-либо новые санкции США», — говорится в материале.

